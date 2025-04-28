Стали известны дата и место Бала Победы в Пскове

09:04, 28 апреля 2025, ПАИ

14 мая в парке реки Псковы у Троицкого моста пройдёт молодёжный Бал Победы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

Гостям вечера предложат перенестись в эпоху 1940-х годов, где под живую музыку военного духового оркестра станцуют пары. Площадка открыта для всех желающих. Можно присоединиться к танцующим и на месте разучить несколько несложных движений.

Помимо танцев, посетителей ждут выступления творческой молодёжи, тематические зоны, в том числе фотозона, выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны и полевая кухня с горячими блюдами.

Мероприятие начнётся в 18:00, открытие площадок — в 17:30. Вход свободный.