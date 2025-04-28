75% псковичей вынуждены перерабатывать – опрос

09:09, 28 апреля 2025, ПАИ

75% псковичей вынуждены перерабатывать. 32% перерабатывают регулярно, 43% - время от времени, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

62% сотрудников таким образом доказывают свою эффективность: «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату».

89% ощущают доверие со стороны руководителя: 37% абсолютно уверены в этом, еще 52% - скорее уверены. Причем чаще о полной лояльности начальства рассказывали те, кто не чувствует необходимости доказывать личную эффективность (42%), и те, кто регулярно перерабатывает (41%).

Чаще всего с переработками сталкиваются трудящиеся на гибридном графике (38%) и почти столько же на удалёнке. Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности.