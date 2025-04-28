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Общество

Музеи и выставочные залы Пушкинского заповедника закроются на санитарный день

29 апреля музеи и выставочные залы Пушкинского заповедника закроются на санитарный день, сообщили ПАИ в учреждении.

Сергей Репин. Май в Святогорском монастыре (1997). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Затем ещё один день заповедник будет работать по обычному для апреля графику (с 10:00 до 17:00), а уже с 1 мая «уйдёт в лето» и будет принимать гостей без выходных с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 19:00 по субботам.

Помимо основных и тематических экскурсий гости Пушкинского заповедника уже в первые дни мая смогут посетить самые разные музейные программы и новые выставки. Это, например, программа к 80-летию Великой Победы, новый выставочный проект «Круг чтения обитателей Тригорского. Анна Николаевна Вульф», фольклорная программа «Святый Ягорий», концерт «Её Величество Ария» и многое другое.

Полный перечень познавательно-развлекательных предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящий месяц можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Май».

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