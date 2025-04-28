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Общество

Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам

Траурная церемония, на которой родственникам передали останки красноармейца, погибшего при освобождении Пушкиногорского района в 1944 году, прошла на воинском захоронении Чертова Гора сегодня, 28 апреля. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

  • Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
    Фото: газета «Пушкинский край»

На церемонии присутствовали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, депутат областного Собрания Армен Мнацаканян, юнармейцы школы имени А. С. Пушкина, а также местные жители.

Напомним, в декабре прошлого года члены поискового отряда «Безымянный» под руководством Юрия Трофимова обнаружили останки красноармейца в 700 метрах юго-западнее деревни Стречно. Вместе с останками нашли медаль «За Отвагу», которая принадлежала Владимиру Ивановичу Громакову, родившемуся в 1923 году в селе Невежкино Широко-Карамышского района Саратовской области.

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