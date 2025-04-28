Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля

15:41, 28 апреля 2025, ПАИ

Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



«В преддверии нового туристического сезона началась подготовка к приему гостей в одном из главных символов региона – Псковском кремле. Особое внимание уделяется очистке прилегающей территории», – рассказали в музее.

Альпинистская группа осмотрела стены на предмет повреждений и скопившегося мусора, а также очистила от поросли вокруг.