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Общество

Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля

Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея


«В преддверии нового туристического сезона началась подготовка к приему гостей в одном из главных символов региона – Псковском кремле. Особое внимание уделяется очистке прилегающей территории», – рассказали в музее.

Альпинистская группа осмотрела стены на предмет повреждений и скопившегося мусора, а также очистила от поросли вокруг.

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