Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля
Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«В преддверии нового туристического сезона началась подготовка к приему гостей в одном из главных символов региона – Псковском кремле. Особое внимание уделяется очистке прилегающей территории», – рассказали в музее.
Альпинистская группа осмотрела стены на предмет повреждений и скопившегося мусора, а также очистила от поросли вокруг.
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