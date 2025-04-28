Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка артефактов времён войны откроется в краеведческом музее Гдова 3 мая

Выставка в честь 80-летия Победы откроется в краеведческом музее Гдова 3 мая в 14:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор выставки, писатель, краевед, сотрудник Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Игорь Гладких.

  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких
  • Экспонаты
    Фото: предоставил Игорь Гладких

Игорь Гладких сумел собрать множество артефактов времён войны. Именно в этих местах проходила Тартуская операция по переброске более чем стотысячного десанта на западный берег Тёплого и Чудского озёр.

В деревне Кола усилиями Игоря Гладких и жителей деревни появился мемориал памяти погибших моряков 25-й отдельной бригады речных кораблей, а в прошлом году – часовня в память о трагических событиях 1944 года.

Каждый год 9 мая в деревне собиратель устраивал выставку артефактов, плакатов и документов времён войны, в этом году выставка будет работать в музее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2025

Скончалась ветеран псковского физмата Надежда Павловская
28 апреля 2025

С профессиональным праздником работников скорой помощи поздравил Михаил Ведерников
28 апреля 2025

Александр Котов стал участником заседания Совета законодателей в Петербурге
28 апреля 2025

В Пскове стартовал проект «Мой наставник»
28 апреля 2025

Максим Польянович из Куньи победил в акции «Губернаторский дневник» со второго раза
28 апреля 2025

Схема движения транспорта изменится в Пскове в связи с проведением эстафеты «Псковской правды»
28 апреля 2025

Выставка артефактов времён войны откроется в краеведческом музее Гдова 3 мая
28 апреля 2025

80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...