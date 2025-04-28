Выставка артефактов времён войны откроется в краеведческом музее Гдова 3 мая

17:29, 28 апреля 2025, ПАИ

Выставка в честь 80-летия Победы откроется в краеведческом музее Гдова 3 мая в 14:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор выставки, писатель, краевед, сотрудник Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Игорь Гладких.



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких



Фото: предоставил Игорь Гладких















































Игорь Гладких сумел собрать множество артефактов времён войны. Именно в этих местах проходила Тартуская операция по переброске более чем стотысячного десанта на западный берег Тёплого и Чудского озёр.

В деревне Кола усилиями Игоря Гладких и жителей деревни появился мемориал памяти погибших моряков 25-й отдельной бригады речных кораблей, а в прошлом году – часовня в память о трагических событиях 1944 года.

Каждый год 9 мая в деревне собиратель устраивал выставку артефактов, плакатов и документов времён войны, в этом году выставка будет работать в музее.