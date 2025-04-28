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Общество

«Слова Победы» зазвучат на «Первом Псковском»

Телеканал «Первый Псковский» запускает проект «Слова Победы», приуроченный к празднованию Дня Победы. Каждый день в эфире и в социальных сетях телеканала жители региона смогут услышать бесценные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны о Дне Победы.

«Всего лишь за минуту будут показаны мельчайшие детали, эмоции и чувства тех, кто встретил День Победы. Как у одной маленькой девочки было платье, которое она смогла надеть в этот день, но не было подходящих туфель, как юную узницу концлагеря вернули на Родину, как школьники кричали: «Ура, нашей армии!». Их рассказы наполнены радостью, гордостью и памятью о великом событии, которое навсегда изменило судьбу нашей огромной страны», – отметили в редакции.

Благодаря проекту у жителей региона появится возможность услышать истории очевидцев, сохранившиеся в их сердцах спустя десятилетия, подчеркнули на «Первом Псковском».

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