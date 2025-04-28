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Общество

Автопробег из Бреста в Волгоград пройдёт через Псков

Автопробег «По дорогам Победы» из Бреста в Волгоград пройдёт через Псков 29 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего в планах группы, стартовавшей в Бресте, – посещение более десятка городов-героев и городов воинской славы. Автомобилисты проедут больше 3,2 тысячи км дорог через Минск, Полоцк, Псков, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москву, Тулу, Рязань, Тамбов, Саратов.

В каждом городе на воинских мемориалах и братских захоронениях состоятся памятные мероприятия в знак уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны. Запланированы встречи и конференции, посвященные повышению качества и безопасности дорог, а также проблемам развития транспорта и дорог в странах СНГ. Кроме того, предусмотрена насыщенная культурная и туристическая программа: знакомство с историей, обычаями и традициями жителей разных регионов Белоруссии и России, концерты с участием местных артистов.

Завершится автопробег в День Победы, 9 мая, на Мамаевом кургане в Волгограде.

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