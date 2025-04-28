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Общество

«Бессмертный полк онлайн»: как принять участие в акции

Акция «Бессмертный полк онлайн» пройдёт 9 Мая на сайте 2025.polkrf.ru, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение: организаторы

Для участия нужно воспользоваться сайтом акции или запустить мини-приложение в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/polk_app) или в «Одноклассниках» (ok.ru/app/polk). Далее необходимо нажать «Принять участие». Затем потребуется зарегистрироваться через «СберID», с помощью номера телефона или аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Далее нужно выбрать федеральный округ и заполнить анкету – в ней необходимо указать данные героя: фамилию, имя, отчество, годы жизни и род войск. После этого следует загрузить фотографию ветерана (или оставить поле пустым), сохранить заявку и дождаться её модерации.

После успешной модерации статус анкеты можно будет отслеживать в разделе «Мои герои».

Кроме того, на сайте и в социальных сетях акции доступны видеоинструкции по подаче заявки.

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