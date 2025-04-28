Не сочли заслуживающим снисхождения: присяжные в Дедовичском суде приговорили вологжанина к 14 годам лишения свободы

23:51, 28 апреля 2025, ПАИ

Дедовичский районный суд Псковской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор уроженцу Вологды, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 13 декабря 2022 года мужчина в мессенджере от неизвестного получил задание транспортировать наркотик весом 1 054 грамма из Дедовичского района Псковской области в Вологду. Запрещённое вещество он должен был оставить в тайнике. Мужчина забрал «товар» и спрятал в салон своего автомобиля для дальнейшей транспортировки. Задуманное не удалось реализовать, так как автомобилиста задержала полиция.

На судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично. Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Присяжные не сочли подсудимого заслуживающим снисхождения. Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Мужчине вынесен приговор: 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.