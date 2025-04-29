Потепление в Псковской области прогнозируется к 2 мая

08:45, 29 апреля 2025, ПАИ

Потепление в Псковской области прогнозируется к 2 мая. Вместе с циклоном в Европейскую Россию начнут поступать более тёплые воздушные массы. На пик это потепление выйдет как раз к выходным, сообщает «Фобос».

В средней полосе и на северо-западе столбики термометров покажут +12…+17 градусов.

В Псковской области самым тёплым днём станет пятница, 2 мая: воздух прогреется до +16 градусов, ветер будет южным, а небольшой дождь возможен только к вечеру. В следующие дни ветер сменится на западный, пойдут дожди, температура снизится до +12.