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Общество

Где в Пскове получить георгиевскую ленточку, рассказали горожанам

В преддверии Дня Победы в Псковской области продолжается раздача георгиевских лент. В Пскове георгиевскую ленту можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00, сообщает телеграм-канал «Молодёжь Псковской области».

Фото из телеграм-канала «Молодёжь Псковской области»

Ленту можно забрать в Центре подготовки волонтёров Победы (улица Конная, д. 2, 1 этаж, кабинет № 113) или в городском молодёжном центре (ул. Максима Горького, 15).

«Носите ленту у сердца – это знак уважения к подвигу героев. Присоединяйтесь к акции! Пусть все видят: «Помним! Гордимся!» – призывают псковичей её организаторы.

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