Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление»

12:50, 29 апреля 2025, ПАИ

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 29 апреля, в 14:00.

Какой будет традиционная легкоатлетическая эстафета в честь 80-летия Великой Победы на призы газеты «Псковская правда»? Какие масштабные спортивные мероприятия пройдут в регионе в ближайшие месяцы? Как международная обстановка влияет на развитие спорта? Как трансформировалась работа со спортивными федерациями?

На эти и другие темы с Галиной Овсовой поговорит ведущий Александр Машкарин. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».