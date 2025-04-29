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Спорт

Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление»

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 29 апреля, в 14:00.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

Какой будет традиционная легкоатлетическая эстафета в честь 80-летия Великой Победы на призы газеты «Псковская правда»? Какие масштабные спортивные мероприятия пройдут в регионе в ближайшие месяцы? Как международная обстановка влияет на развитие спорта? Как трансформировалась работа со спортивными федерациями?

На эти и другие темы с Галиной Овсовой поговорит ведущий Александр Машкарин. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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