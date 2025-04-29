Как получить бесплатный штендер с портретом своего героя к шествию Бессмертного полка, рассказали псковичам

12:46, 29 апреля 2025, ПАИ

Как получить бесплатный штендер с портретом своего героя к шествию Бессмертного полка, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Жители региона смогут присоединиться к шествию Бессмертного полка. Ранее сообщалось, что международная акция «Бессмертный полк» пройдет во всех муниципалитетах Псковской области 9 мая в офлайн-формате.

В День Победы жители региона пронесут в едином строю портреты родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизан, врачей, узников концлагерей — всех тех, кто боролся за Победу.

Шествие Бессмертного полка в Пскове начнется 9 мая в 10:50 (построение — с 9:00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского). Присоединиться к шествию могут все желающие. Предварительная регистрация не требуется. С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах и самокатах.

Для участия в шествии Бессмертного полка необходим специальный штендер с портретом ветерана, его фамилией, именем, отчеством, воинским званием, датами рождения и смерти. Георгиевская лента станет символом памяти и гордости за подвиг защитников Отечества. Если подходящих фотографий участника войны нет, можно написать на штендере его фамилию, имя, отчество и другие сохранившиеся данные.

Штендер должен быть легким и удобным для несения, так как шествие может быть продолжительным по времени. Оптимальный размер — формат А4 — А3. Рекомендуется заламинировать штендер либо приобрести герметичную рамку (пластиковую, с пленкой или пластиком вместо стекла) на случай плохой погоды. Можно сделать коллаж с несколькими портретами на одном штендере.

Для участия в акции жители Пскова могут бесплатно получить штендер и распечатать фотографию своего героя на базе международного штаба 80-летия Победы по адресу улица Конная, дом 2 (Дом молодежи, кабинет 113). Количество бесплатных штендеров ограничено. Для получения штендера необходимо заполнить форму до 6 мая 21:00.

Подробности о шествии регионов страны — на сайте Бессмертного полка России. Круглосуточная горячая линия: 8 800 20 1945 0.