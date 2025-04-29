Подведены итоги Спартакиады молодёжи Псковской области

13:25, 29 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги Спартакиады молодёжи Псковской области допризывного возраста, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования прошли в Пскове 28 апреля, сообщили ПАИ в центре спортивной подготовки региона.

В соревнованиях приняли участие 50 человек, которые посоревновались в стрельбе из пневматической винтовки, беге на различные дистанции, прыжках в длину, подтягивании, поднимании туловища, а также разборке и сборке автомата АК-74 на время и строевой подготовке.

В командном зачёте первое место заняла школа № 7 из Острова, на втором месте Кадетская школа Великих Лука, а на третьем – псковский лицей «Развитие». В личном зачёте выиграл Егор Кулешов из Острова, серебро на счету ещё одного островича Данила Гусева, а бронзовой награды удостоился пскович Егор Алферов.

Призёров среди команд наградили кубками и грамотами комитета по спорту Псковской области, а среди участников – медалями и грамотами.

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