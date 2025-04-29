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Галина Овсова – об эстафете «Псковской правды»: Это не только про бег, здесь заложены более глубокие смыслы

Своё отношение к эстафете на призы газеты «Псковской правды», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выразила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

«Для меня эстафета, как и для многих, – это наше традиционное уникальное масштабное мероприятие. Это не только про бег, здесь заложены более глубокие смыслы. Мы это мероприятие очень ждали. Хотели его возобновить. Сама участвовала в эстафете, когда училась в школе и позже от рабочих коллективов. Для меня это праздничное мероприятие, которое не только про «побегать». Хочется верить, что таких перебоев больше не будет, и мы продолжим проводить это мероприятие на ежегодной основе», – отметила Галина Овсова.

Эстафета пройдёт 6 мая по центральным улицам города. Напомним, ранее стало известно, как изменят схему движения транспорта на время проведения эстафеты.

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