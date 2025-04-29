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Происшествия

Грузовик опрокинулся на железнодорожной станции в Новосокольническом районе

Водитель КамАЗа, разгружавший строительные материалы, потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся. Происшествие случилось на железнодородной станции в деревне Насва Новосокольнического района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

  • Грузовик опрокинулся на железнодорожной станции в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грузовик опрокинулся на железнодорожной станции в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грузовик опрокинулся на железнодорожной станции в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Обстоятельства происшествия выясняются.

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