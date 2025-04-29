Грузовик опрокинулся на железнодорожной станции в Новосокольническом районе
Водитель КамАЗа, разгружавший строительные материалы, потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся. Происшествие случилось на железнодородной станции в деревне Насва Новосокольнического района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства происшествия выясняются.
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