Ситуация вопиющая: Галина Овсова – о неучастии команд Псковской области в фестивале НХЛ

16:16, 29 апреля 2025, ПАИ

Неучастие команд – победителей регионального этапа Ночной хоккейной лиги Псковской области во всероссийском турнире прокомментировала врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ранее стало известно, что победители областных соревнований команды «Красный город» в дивизионе «Любитель 40+» и «Плесков» в дивизионе «Любитель 50+» не получили возможность отправиться на фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи, поскольку ни один и этих коллективов не сыграл 12 матчей, которые прописаны регламентом. Такое количество игр регламент регионального турнира не учитывал.

«За проведение турнира «Ночной хоккейной лиги» в возрастных категориях 40+ и 50+ есть ответственное лицо – это региональный представитель. У него есть положение, но основании которого нужно действовать. Это его зона ответственности, и та ситуация, которая сложилась, она, скажу как есть, вопиющая. Как оказалось, была проблематика. В текущем сезоне региональный представитель не поставил в известность комитет. И даже когда узнали, что есть проблемный вопрос, мы оперативно собрались и предложили оказать максимальное содействие с нашей стороны, со стороны федерации, спортивной школы «Олимп», – отметила Галина Овсова.

Предложения региональным представителем были проигнорированы, отметила Овсова. «В итоге получилось так, как получилось. По предложению капитанов команд мы планируем после майских праздников провести собрание, на котором обсудим все этим моменты, подведём итоги текущего сезона и заранее проговорим, что мы будем делать, чтобы таких ситуаций больше не повторялось на будущие периоды», – объяснила руководитель спорткомитета.

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