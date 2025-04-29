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Церемония гашения марок к 80-летию Победы прошла в Пскове

Церемония торжественного гашения марочного блока, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Псковском музее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Церемония гашения марок к 80-летию Победы прошла в Пскове. Скриншоты здесь и далее из видеозаписи Псковского музея-заповедника

«Наши деды считали, что они победили фашизм раз и навсегда, но мы с вами стали свидетелями того, что фашизм то и дело поднимает голову. Позиция нашего Отечества, нашей страны – стоять насмерть за то, чтобы страшные события Второй мировой войны не повторялись никогда», – отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На почтовом блоке изображён орден Отечественной войны I степени. Это один из самых узнаваемых символов Победы. На полях блока представлены исторические фотографии, которые сделали фронтовые корреспонденты Евгений Халдей и Владимир Гребнёв.

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