Церемония гашения марок к 80-летию Победы прошла в Пскове

16:52, 29 апреля 2025, ПАИ

Церемония торжественного гашения марочного блока, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Псковском музее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Наши деды считали, что они победили фашизм раз и навсегда, но мы с вами стали свидетелями того, что фашизм то и дело поднимает голову. Позиция нашего Отечества, нашей страны – стоять насмерть за то, чтобы страшные события Второй мировой войны не повторялись никогда», – отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На почтовом блоке изображён орден Отечественной войны I степени. Это один из самых узнаваемых символов Победы. На полях блока представлены исторические фотографии, которые сделали фронтовые корреспонденты Евгений Халдей и Владимир Гребнёв.