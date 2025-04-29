График работы Себежского нацпарка и павильона в Самолве изменится в майские праздники

17:03, 29 апреля 2025, ПАИ

График работы национального парка «Себежский» и павильона на территории мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве Гдовского района изменится в майские праздники. Об этом сообщается в группе нацпарка в социальной сети «ВКонтакте».

Выписка разрешений и бронирование оборудованных мест отдыха будут проходить с 1 по 4, а также 8, 10 и 11 мая с 10:00 до 14:00 в визит-центре парка на улице 7 Ноября, 22.

Кроме того, экспозиции «Музей дров», «Контора лесничества» и «Лесные машины в деревне Рудня» продолжат работу с 1 по 4, а также 8, 9, 10 и 11 мая с 10:00 до 16:00.

Павильон в Самолве будет работать с 1 по 4 и 8, 9, 10 и 11 мая с 9:00 до 17:00.