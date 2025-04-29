Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

График работы Себежского нацпарка и павильона в Самолве изменится в майские праздники

График работы национального парка «Себежский» и павильона на территории мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве Гдовского района изменится в майские праздники. Об этом сообщается в группе нацпарка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ПАИ

Выписка разрешений и бронирование оборудованных мест отдыха будут проходить с 1 по 4, а также 8, 10 и 11 мая с 10:00 до 14:00 в визит-центре парка на улице 7 Ноября, 22.

Кроме того, экспозиции «Музей дров», «Контора лесничества» и «Лесные машины в деревне Рудня» продолжат работу с 1 по 4, а также 8, 9, 10 и 11 мая с 10:00 до 16:00.

Павильон в Самолве будет работать с 1 по 4 и 8, 9, 10 и 11 мая с 9:00 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина
29 апреля 2025

Глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства
29 апреля 2025

Псковские полицейские обеспечили безопасность гостей на мероприятии в Идрице
29 апреля 2025

Опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области
29 апреля 2025

Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
29 апреля 2025

До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля
29 апреля 2025

График работы Себежского нацпарка и павильона в Самолве изменится в майские праздники
29 апреля 2025

Церемония гашения марок к 80-летию Победы прошла в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...