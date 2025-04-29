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Общество

Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы

Перекрытие улиц во время эстафеты «Псковской правды», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют с минимальными неудобствами для жителей, сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

Глава спорткомитета пояснила, что время перекрытия выбрано так, чтобы горожане практически не ощутили его: дороги закроют после обеда, когда большинство вернётся в офисы, и откроют после окончания рабочего дня.

Юбилейная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Пскове 6 мая. Участники пробегут по пяти маршрутам длиной 3 080 метров через центральные улицы города: Октябрьский проспект, площади Ленина и Победы, улицы Кузнецкую, Советскую, Ленина, Георгиевскую, Детскую, Некрасова, как это было в 1945 году.

В эстафете могут участвовать команды школ, ссузов, вузов, а также корпоративные команды предприятий, организаций и силовых структур.

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