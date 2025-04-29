Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
Перекрытие улиц во время эстафеты «Псковской правды», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют с минимальными неудобствами для жителей, сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Глава спорткомитета пояснила, что время перекрытия выбрано так, чтобы горожане практически не ощутили его: дороги закроют после обеда, когда большинство вернётся в офисы, и откроют после окончания рабочего дня.
Юбилейная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Пскове 6 мая. Участники пробегут по пяти маршрутам длиной 3 080 метров через центральные улицы города: Октябрьский проспект, площади Ленина и Победы, улицы Кузнецкую, Советскую, Ленина, Георгиевскую, Детскую, Некрасова, как это было в 1945 году.
В эстафете могут участвовать команды школ, ссузов, вузов, а также корпоративные команды предприятий, организаций и силовых структур.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина
Глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства
Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
График работы Себежского нацпарка и павильона в Самолве изменится в майские праздники