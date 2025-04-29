Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля

30 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью и днём пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +2...+7 градусов, днём +11...+16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина
29 апреля 2025

Глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства
29 апреля 2025

Псковские полицейские обеспечили безопасность гостей на мероприятии в Идрице
29 апреля 2025

Опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области
29 апреля 2025

Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
29 апреля 2025

До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля
29 апреля 2025

График работы Себежского нацпарка и павильона в Самолве изменится в майские праздники
29 апреля 2025

Церемония гашения марок к 80-летию Победы прошла в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...