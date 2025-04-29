До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля

17:13, 29 апреля 2025, ПАИ

30 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью и днём пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +2...+7 градусов, днём +11...+16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.