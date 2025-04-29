До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля
30 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью и днём пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +2...+7 градусов, днём +11...+16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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