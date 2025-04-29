Пожилой человек с проблемами со слухом пропал в Псковском районе

22:22, 29 апреля 2025, ПАИ

Полиция устанавливает местонахождение 79-летнего Николая Курносова, сообщили ПАИ в ОМВД России по Псковскому району.

Пожилой мужчина ушел из деревни Селятино Карамышевской волости Псковского района. С 29 марта его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в тёмно-коричневую дублёнку, чёрную шапку-ушанку. В момент ухода использовал слуховой аппарат. Имеет проблемы со слухом.

Все, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение гражданина, могут обращаться по телефонам 67-68-51 (дежурная часть ОМВД), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

Ранее сообщалось, что 43-летнюю Лилию Мусаневу разыскивают полицейские Великих Лук. С 14 апреля 2024 года её местонахождение неизвестно.