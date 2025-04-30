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Общество

Посвящённую профилактике клещевого энцефалита горячую линию проводят в Псковской области

С 28 апреля по 11 мая пройдёт всероссийская горячая линия, посвящённой профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты проведут консультации по мерам индивидуальной защиты от укусов клещей, а также проинформируют граждан о том, куда обращаться в случае обнаружения присосавшегося клеща и где сделать прививку от клещевого энцефалита.

Жители Псковской области с вопросами могут обращаться по следующим телефонам (с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00):

  • в Управление Роспотребнадзора по Псковской области, в отдел эпидемиологического надзора: (8 8112) 66-42-79, 66-47-29;
  • в территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: (8 811-53) 3-73-70, 3-65-19;
  • в территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: (8 811-51) 2-15-94, 2-54-01;
  • в территориальный отдел в Островском. Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: (8 811-52) 3-29-89, 3-19-27;
  • в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: (8 8112) 66-29-81.
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