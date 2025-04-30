Посвящённую профилактике клещевого энцефалита горячую линию проводят в Псковской области

00:01, 30 апреля 2025, ПАИ

С 28 апреля по 11 мая пройдёт всероссийская горячая линия, посвящённой профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты проведут консультации по мерам индивидуальной защиты от укусов клещей, а также проинформируют граждан о том, куда обращаться в случае обнаружения присосавшегося клеща и где сделать прививку от клещевого энцефалита.

Жители Псковской области с вопросами могут обращаться по следующим телефонам (с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00):