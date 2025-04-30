Выставка «Победители» откроется в Изборской крепости

09:34, 30 апреля 2025, ПАИ

30 апреля в 13:00 в Никольском захабе Изборской крепости пройдет торжественная церемония открытия выставки «Победители», посвященной 80-летию Победы и памяти изборян – участников Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в музее.

Впервые выставка «Победители» открылась в Изборске 15 лет назад. Тогда экспозиция состояла из 28 стендов и вызвала отклик у жителей Изборска, увидевших на стендах фотографии своих родных дедов и прадедов. Многие изборяне тогда задались вопросом: «А почему моего отца, деда, прадеда, близкого родственника нет на этих стендах? Ведь и они тоже воевали…»

За полтора десятилетия сотрудники музея-заповедника проделали масштабную поисковую и исследовательскую работу – объем представленной к показу информации вырос более чем в два раза: на обновленной выставке «Победители» в этом году представлено уже 65 стендов.

После открытия выставки «Победители» – в 14:00 – в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» пройдет литературно-музыкальная программа «Этот День Победы». Прозвучат стихи и проза председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, действительного члена Академии российской словесности и Петровской академии наук и искусств Игоря Смолькина (Изборцева) и песни на стихи псковских поэтов заслуженного работника культуры Псковской области, обладателя почётного звания «Душа земли Псковской», автора-исполнителя Вячеслава Рахмана.