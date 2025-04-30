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Общество

Псковских школьников приглашают к участию в патриотической акции «Летопись сердец»

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», посвящённая 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Учащиеся образовательных учреждений Псковской области могут поддержать акцию, приняв в ней участие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Изображение: организаторы

Акция направлена на воспитание гражданственности и патриотизма среди школьников через изучение героического прошлого страны на примере ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, а также локальных конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии.

Для участия в акции ребятам предлагают подготовить работу в номинациях «Рассказ о герое моего края или семьи» или «Фильм о герое моего края или семьи» и оставить свою заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ. Они будут опубликованы 20 июня на портале проекта.

Заявки на участие в акции принимают до 20 мая.

Напомним, что проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры и Минпросвещения РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры.

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