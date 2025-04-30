Три пожара произошло в Псковской области за сутки

10:54, 30 апреля 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области 29 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, сажа в дымоходе сгорела в жилом доме на улице Южной в Новоржеве. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Также в одной из квартир в жилом доме на улице Новосёлов в Палкино огонь повредил чердак. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

Кроме того, садовый дом сгорел в СНТ «Пристань-2» в Псковском районе. Предположительная причина – поджог.