Подведены итоги псковского турнира по стрельбе из лука «Стрелы Амура»

12:28, 30 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги псковского турнира по стрельбе из лука для семейных пар «Стрелы Амура», сообщила корреспонденту ПАИ организатор соревнований Таисия Кеньк.



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



Фото: лучный тир Look



















В тренировках, которые включены в подготовку к соревновательной программе, поучаствовали более 50 пар. Финальная часть состязаний прошла в очном формате, а на предварительном этапе борьба шла заочно.

По результатам турнира первое место заняли Анна Вармашкина и Евгений Вармашкин, на второй позиции – Александра Кистерева и Игорь Бухаров, замкнули лидирующую тройку Екатерина и Илья Балакины.

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