Подведены итоги псковского турнира по стрельбе из лука «Стрелы Амура»
Подведены итоги псковского турнира по стрельбе из лука для семейных пар «Стрелы Амура», сообщила корреспонденту ПАИ организатор соревнований Таисия Кеньк.
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
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Фото: лучный тир Look
В тренировках, которые включены в подготовку к соревновательной программе, поучаствовали более 50 пар. Финальная часть состязаний прошла в очном формате, а на предварительном этапе борьба шла заочно.
По результатам турнира первое место заняли Анна Вармашкина и Евгений Вармашкин, на второй позиции – Александра Кистерева и Игорь Бухаров, замкнули лидирующую тройку Екатерина и Илья Балакины.
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