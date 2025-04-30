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Общество

Первомайский субботник пройдёт у Любятовского храма в Пскове

1 мая Псковский городской молодёжный центр организует субботник, приуроченный ко Дню весны и труда. Он пройдёт в районе Любятово у храма Святителя Николая и подвесного моста, сообщили ПАИ в молодёжном центре.

Фото городского молодёжного центра

Субботник начнётся в 11:00 по адресу улица Любятовская, 2. Добровольцы очистят местность от накопившегося за зиму мусора и благоустроят зелёную зону. Организаторы обеспечат участников всеми необходимыми материалами: пакетами и перчатками.

Регистрация для участия производится через портал Добро.ру. Там же размещена подробная схема расположения места сбора.

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