Первомайский субботник пройдёт у Любятовского храма в Пскове

11:35, 30 апреля 2025, ПАИ

1 мая Псковский городской молодёжный центр организует субботник, приуроченный ко Дню весны и труда. Он пройдёт в районе Любятово у храма Святителя Николая и подвесного моста, сообщили ПАИ в молодёжном центре.

Субботник начнётся в 11:00 по адресу улица Любятовская, 2. Добровольцы очистят местность от накопившегося за зиму мусора и благоустроят зелёную зону. Организаторы обеспечат участников всеми необходимыми материалами: пакетами и перчатками.

Регистрация для участия производится через портал Добро.ру. Там же размещена подробная схема расположения места сбора.