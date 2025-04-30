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Спорт

Посвящённый Дню Победы межрегиональный турнир по дзюдо пройдёт в Великих Луках

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди мальчиков 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, пройдёт в Великих Луках 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.

Фото: ПАИ

В рамках соревнований планируется разыграть 18 комплектов наград. Призёров наградят медалями и грамотами, а победители дополнительно получат кубки. Также некоторым дзюдоистам вручат награды в индивидуальных номинациях: «Лучшая техника», «Воля к победе» и «Самый красивый бросок».

Организаторы принимают заявки на участие до 15 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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