Посвящённый Дню Победы межрегиональный турнир по дзюдо пройдёт в Великих Луках

12:55, 30 апреля 2025, ПАИ

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди мальчиков 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, пройдёт в Великих Луках 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.

В рамках соревнований планируется разыграть 18 комплектов наград. Призёров наградят медалями и грамотами, а победители дополнительно получат кубки. Также некоторым дзюдоистам вручат награды в индивидуальных номинациях: «Лучшая техника», «Воля к победе» и «Самый красивый бросок».

Организаторы принимают заявки на участие до 15 мая.

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