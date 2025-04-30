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Общество

Страницы истории Псковской области стали частью проекта «Страна, которая живёт»

Страницы истории Псковской области стали частью проекта «Страна, которая живёт», сообщает официальный телеграм-канал региона.

Вырезка из газеты

К 80-й годовщине Великой Победы мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустили специальный проект — газету «Страна, которая живёт».

В ней собраны подвиги тыловиков периода Великой Отечественной войны и представлены современные достижения Псковской области и других регионов страны, проиллюстрированные ожившими с помощью искусственного интеллекта фотографиями.

Издание опубликовано на сайте странаживет.рф, а также выпущено ограниченным печатным тиражом.

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