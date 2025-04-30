В Пскове покажут спектакль «Классика Победы. Память поколений»

13:17, 30 апреля 2025, ПАИ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Движение первых проведет Фестиваль патриотической театральной постановки «Классика Победы. Память поколений». В 14 городах России детские театральные коллективы представят постановки, основанные на реальных историях ветеранов Великой Отечественной войны, собранные и творчески представленные школьниками и студентами. Одно из представлений пройдёт в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль продолжает традицию создания спектаклей, приуроченных ко Дню Победы. В год 80-летия Победы участники Движения первых уделили большое внимание ветеранам, проживающим в их регионах. Дети провели с ними более 30 встреч, в ходе которых узнали множество настоящих героических эпизодов. Истории об отваге и подвиге стали основой общего сценария для постановки в рамках фестиваля.

Цель театральных постановок — развить у детей и молодежи навыки деятельностного патриотизма, привить бережное отношение к истории, а также привлечь внимание сверстников к теме Победы. На сцене выступят около 50 юных артистов — участники проекта «Школьная классика». Вместе ребята представят патриотическую историю о подвиге защитников Отечества и семейных ценностях.

Михаил Иванович Советов — ветеран Великой Отечественной войны, земляк, ныне проживающий в Палкинском районе. Его история жизни вошла в сценарий спектакля. В постановке примут участие более 100 артистов, среди которых активисты Движения первых, духовой оркестр имени Александра Роора, Детский эстрадный хор «Талантика», детский коллектив ансамбля гусляров «Лель», заслуженный коллектив «Театр танца «Русские узоры».

Зрителями постановки на фестивале станут тысячи детей и взрослых. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, военнослужащие и сотрудники силовых структур, участники специальной военной операции и их семьи, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, сферы культуры и искусства, а также общественные деятели.

В Пскове фестиваль состоится 6 мая в Доме офицеров. Чтобы получить билет на спектакль, необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф на странице мероприятия.

Забрать билет можно по адресу: Псков, ул. Конная, 2 (Дом молодежи) 30 апреля или 5 мая с 10:00 до 18:00.

Если зритель не сможете забрать билет в указанные даты, то необходимо сообщить о своей регистрации в сообщения сообщества регионального отделения Движения первых, прикрепив скриншот о пройденной регистрации на сайте, а также указав ФИО, чтобы получить билет непосредственно на площадке фестиваля 6 мая.