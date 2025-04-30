Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области

13:56, 30 апреля 2025, ПАИ

Псковский открытый региональный фестиваль инженерно-технического творчества «Робомастер-Псков» прошёл в Печорском округе и Великих Луках 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

















В фестивале приняли участие 75 команд из Новгородской и Ленинградской областей, а также Пскова и Великих Лук. Соревнования проходили в восьми номинациях. За призы состязались 116 участников и 20 педагогов.

«Надеемся, что фестиваль будет ежегодным, получит поддержку на всех уровнях и станет отличным мотиватором для юных изобретателей», – отмечается в группе.