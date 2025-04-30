Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
Псковский открытый региональный фестиваль инженерно-технического творчества «Робомастер-Псков» прошёл в Печорском округе и Великих Луках 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
В фестивале приняли участие 75 команд из Новгородской и Ленинградской областей, а также Пскова и Великих Лук. Соревнования проходили в восьми номинациях. За призы состязались 116 участников и 20 педагогов.
«Надеемся, что фестиваль будет ежегодным, получит поддержку на всех уровнях и станет отличным мотиватором для юных изобретателей», – отмечается в группе.
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