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Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области

Псковский открытый региональный фестиваль инженерно-технического творчества «Робомастер-Псков» прошёл в Печорском округе и Великих Луках 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Фестиваль робототехники прошёл в Псковской области
    Фото: группа «Кружки робототехники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В фестивале приняли участие 75 команд из Новгородской и Ленинградской областей, а также Пскова и Великих Лук. Соревнования проходили в восьми номинациях. За призы состязались 116 участников и 20 педагогов.

«Надеемся, что фестиваль будет ежегодным, получит поддержку на всех уровнях и станет отличным мотиватором для юных изобретателей», – отмечается в группе.

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