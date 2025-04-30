Полицейские – об эстафете «Псковской правды»: Сохранение исторической памяти – наш долг

15:38, 30 апреля 2025, ПАИ

Важность проведения эстафеты «Псковской правды» подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Команда ведомства примет участие в забеге, сообщает «Псковская правда».

В пресс-службе уточнили, что полиция стремится участвовать в эстафете ежегодно, а команды формируются за считаные часы. В них входят не только профессиональные легкоатлеты, но и любители бега, разделяющие активную гражданскую позицию.

Представители ведомства подчеркнули, что для сотрудников органов внутренних дел важно личным примером демонстрировать, что спорт является частью повседневной жизни, а сохранение исторической памяти о военных событиях, чему способствует эстафета, – их долг. Они пожелали всем участникам забега высоких результатов, отличного настроения, крепкого здоровья и поздравили с наступающим Днём Победы.

6 мая в Пскове пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что организаторы забега продлили регистрацию на соревнования до 5 мая.

Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-70-94.

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