«Как забыть первого поднятого бойца?»: почему псковские поисковики не могут насовсем уйти из отряда

16:09, 30 апреля 2025, ПАИ

Почему поисковики не могут насовсем уйти из отряда, рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наш отряд долго выстраивался. Многих приходилось отсеивать, потому что «не наши люди». У них появляется интерес не бойца поднять, а монетку найти. Это не к нам, – пояснил Михаил Корнеев. – Настоящие поисковики редко совсем уходят из отряда. Таких буквально единицы. Есть те, кто прекращает заниматься поисками, например, по состоянию здоровья, вот они постоянно звонят, читают, узнают. Это в них навсегда. Ну как ты забудешь первого поднятого бойца, а найденный медальон? Да никак!»

По словам Михаила Корнеева, в отрядах поисковиков есть и девушки, и «они не обед готовят», а копают наравне с мужчинами. «Это не уникальные истории. Девушки большие молодцы!» – отметил Михаил Корнеев.

Он также добавил, что во время поисков информация о видах вооружения, обмундировании, технике «сама откладывается в голове». «Ну а потом, конечно, смотришь в интернете, общаешься со старшими товарищами. Если тебе неинтересно, то поисковик из тебя не получится», – констатировал Михаил Корнеев.