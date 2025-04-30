Поисковики из Псковской области принимают помощь из Белоруссии, Казахстана, с Урала и Дальнего Востока

16:34, 30 апреля 2025, ПАИ

На помощь псковским поисковикам приезжают люди из Белоруссии, Казахстана, с Урала, с Дальнего Востока, рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Всё дело в том, что уроженцы из этих краёв были призваны или воевали на территории Псковской области. Многие хотят найти своего бойца, отвезти его на родину. Поучаствовать в этом – большая честь! Мы ценим всех, кто к нам приезжает, как добрых товарищей. У нас вообще часть отряда живёт в Нижегородской области», – отметил Михаил Корнеев.

Поисковики из Псковской области тоже часто отправляются на раскопки в другие регионы. «Мой отряд побывал в Карелии, Новгородской, Тверской, Калужской, Брянской и Смоленской областях», – перечислил Михаил Корнеев.