Псковская стоматологическая поликлиника примет участие в эстафете «Псковской правды»

16:53, 30 апреля 2025, ПАИ

Псковская стоматологическая поликлиника примет участие в эстафете «Псковской правды», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Специалист по кадрам Елена Гусева сообщила, что организация решила участвовать в эстафете, чтобы почтить память погибших героев, а также поддержать здоровый образ жизни и сплотить коллектив. По её словам, мероприятие вызвало большой энтузиазм среди сотрудников, способствуя укреплению корпоративного духа. Она также уточнила, что для команды проводился отбор, чтобы участники могли быстро преодолеть дистанцию.

Напоминаем, что регистрация участников открыта сегодня, 30 апреля, до 18:00, а также 5 мая с 9:30 до 15:00.

Для регистрации команды необходимы карточка команды и действующая медицинская справка для каждого участника. Отсутствие справки хотя бы у одного члена команды приведёт к отказу в регистрации.

Справку с формулировкой, подтверждающей допуск к соревнованиям или отсутствие противопоказаний, можно получить в любом государственном или коммерческом медицинском учреждении. Пройденная диспансеризация упростит процедуру.

Регистрация корпоративных команд проходит в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» по адресу: ул. Гагарина, 5а.

Контактный телефон: 8 (8112) 73-70-94.

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