Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов

16:50, 30 апреля 2025, ПАИ

Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов, рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году мы практически и не закрывали сезон. Зима позволила нам работать без перерыва. Знаю лично, что отряды поднимали и бойцов, и технику этой зимой. Благодаря промерзающим болотам сделать это было немного легче», – уточнил Михаил Корнеев.

Командир отряда также обратил внимание, что у поисковика при себе, помимо архивных данных и собственных знаний, должен быть металлоискатель, щуп и лопата. «Хорошо бы, если бы у нас был ещё и георадар, он бы помогал находить пустоты с останками. Но для нас это неподъёмная по средствам вещь», – отметил Михаил Корнеев.