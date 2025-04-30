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Общество

Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов

Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов, рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Михаил Корнеев. Фото: ПАИ

«В этом году мы практически и не закрывали сезон. Зима позволила нам работать без перерыва. Знаю лично, что отряды поднимали и бойцов, и технику этой зимой. Благодаря промерзающим болотам сделать это было немного легче», – уточнил Михаил Корнеев.

Командир отряда также обратил внимание, что у поисковика при себе, помимо архивных данных и собственных знаний, должен быть металлоискатель, щуп и лопата. «Хорошо бы, если бы у нас был ещё и георадар, он бы помогал находить пустоты с останками. Но для нас это неподъёмная по средствам вещь», – отметил Михаил Корнеев.

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Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов

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