Команда МЧС намерена показать достойные результаты в эстафете «Псковской правды»
Команда ГУ МЧС России по Псковской области примет участие в эстафете «Псковской правды», посвящённой 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Псковская правда».
Сотрудники ведомства подчеркнули, что 9 Мая – священный праздник для каждого жителя России, особенно в год юбилея Великой Победы. Они отметили важность уважения и заботы о ветеранах, а также стремления к здоровому образу жизни. «Посвятим свои победы этому великому празднику!» – сказали они.
В этом году сотрудники МЧС России по Псковской области впервые участвуют в эстафете «Псковской правды». Команда намерена продемонстрировать высокие результаты и войти в число призёров.
Эстафета пройдёт 6 мая. Как и в 1945 году, она состоится на центральных улицах города.
Подробности по телефонам (8 8112) 50-01-21, 73-70-94.
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