О ремонте дорог по новому нацпроекту в Псковской области рассказал Станислав Стармолотов

23:39, 30 апреля 2025, ПАИ

С 2025 года стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Какие задачи в реализации нацпроекта стоят перед региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству, рассказал его руководитель Станислав Стармолотов в эфире ЦУР.

«Инфраструктура для жизни» продолжает дело нацпроекта БКД, только уже более комплексно. Это не только дороги, но и другие направления жизнеобеспечения населения. У нас финансирование по сравнению с предыдущими годами, конечно, чуть меньше. Порядка 5,5 миллиарда заложено на нацпроект – чуть более 80 километров дорог и девять мостовых сооружений будет приведено в порядок», – сказал Станислав Стармолотов.

В этом году продолжается приведение в нормативное состояние автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. «Сделан достаточно большой объём работы, самые плохие участки приведены в идеальное состояние. Я уверен, что всю дорогу приведут в порядок до 2027 года», – отметил председатель профильного комитета.

Достаточно сложным направлением, на которое было большое количество жалоб, Станислав Стармолотов назвал автодорогу Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском округе. В этом году ГБУ «Псковавтодор» собственными силами завершит ремонт и приведёт в надлежащее состояние оставшиеся 7 600 метров дороги.

«В центре области отремонтируют участки дороги Порхов – Успенье, Пушкинские Горы – Локня, Цапелька – Струги Красные – Плюсса. Продолжается ремонт участка Лудони – Павы – Боровичи», – перечислил основные направления ремонта областной дорожной сети по нацпроекту Станислав Стармолотов.