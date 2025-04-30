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Общество

Званием «Почётный гражданин города Пскова» наградили пятерых участников Великой Отечественной войны

По инициативе президента России и принятому решению Псковской городской Думы глава Пскова Борис Елкин наградил званием «Почётный гражданин города Пскова» участников Великой Отечественной войны. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

  • «Почётный гражданин города Пскова»
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • «Почётный гражданин города Пскова»
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • «Почётный гражданин города Пскова»
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • «Почётный гражданин города Пскова»
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина

Звание присвоено Клеопатре Жуковой, Георгию Давыдову, Геннадию Василюку, Антонине Лавреньевой и Екатерине Мазурской. Борис Елкин отметил, что псковичи хранят память и об испытаниях военных лет, и о величии Победы.

«Ваше поколение стало маяком, ориентиром для молодых, показывая пример патриотизма, любви к Родине и готовности защищать её интересы в самые трудные времена. От лица всех псковичей желаю вам крепкого здоровья, счастья и радостных встреч с близкими!» – отметил Борис Елкин.

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