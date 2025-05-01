Акция «Линейка памяти» стартовала в Псковской области

11:15, 01 мая 2025, ПАИ

Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» стартовала в образовательных учреждениях Псковской области сегодня, 1 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятия «Линейки памяти» будут идти до 15 мая. Планируется проведение ряда патриотических мероприятий: оформление окон в рамках акции «Окна Победы», раздача георгиевских лент как символа памяти о героях войны, создание «Стены Памяти» с именами участников Великой Отечественной войны, художественная акция «Рисуем Победу», написание благодарственных писем участникам СВО, возложение цветов к памятникам и обелискам, высадка деревьев в рамках «Сада памяти», а также проведение уроков мужества, посвящённых 80-летию Великой Победы.

Образовательные учреждения самостоятельно определяют, в каких мероприятиях будут участвовать. Например, окна гуманитарного лицея №15 уже украшены в рамках акции «Окна Победы».

Цель мероприятий – воспитание патриотизма у молодёжи, стимулирование интереса к историко-культурному наследию и укрепление духовного единства народов России.