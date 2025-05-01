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Общество

«Профсоюзный автобус» курсирует в Пскове

Акция «Профсоюзный автобус» проходит в Пскове сегодня, 1 мая. Она приурочена к празднику Весны и Труда, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Жители и гости города могут бесплатно проехать в «Профсоюзном автобусе». Он будет курсировать по одному из самых популярных маршрутов в городе – № 17, до 13:00.

Председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов лично поздравил пассажиров с праздником 1 Мая, пожелал здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Кроме, того пассажиры автобуса могут узнать больше о профсоюзах, проконсультироваться по вопросам трудовых прав и получить информацию о льготном отдыхе в профсоюзных санаториях.

Отметим, что мероприятия Псковского облсовпрофа сегодня проходят под девизом «Доблестный труд – гарантия победы!» Одно из центральных событий – праздничный концерт в поддержку участников и ветеранов СВО в Доме союзов, который начался в 12:00.

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