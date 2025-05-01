Петербургские велосипедисты организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы

12:55, 01 мая 2025, ПАИ

Петербургские велосипедисты организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Со спортсменами встретился глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Участники велопробега – члены известного клуба, прославившегося заездами по России, Беларуси, Польше и Греции. Их инициатива, по мнению Виталия Соловьёва, это вдохновляющий пример объединения спорта и памяти о героическом подвиге.

Глава Новосокольнического округа отметил, что он тепло пообщался с гостями и обменялся с ними памятными сувенирами. Соловьёв уверен, что такие встречи подчёркивают важность сохранения памяти о подвиге предков и объединения людей разных поколений и интересов.

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