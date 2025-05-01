Первомайский велопробег состоялся в Пыталово

14:36, 01 мая 2025, ПАИ

Велопробег в честь праздника Весны и Труда прошёл в Пыталово сегодня, 1 мая. Об этом пишет газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»

























Мероприятие прошло в рамках акции «На дороге все равны». «Его главная цель — привлечь внимание автомобилистов к тому, что велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, а не помехой на дороге. Организаторы стремились повысить культуру вождения и уровень лояльности водителей к любителям велоспорта», – отмечается в газете.

В 11:00 колонна велосипедистов отправилась по маршруту, который в этом году был увеличен до восьми километров. Маршрут пролегал по улицам Юнкерова, Шафранского, Горького, Победы, Белорусская и Красноармейская. «Особенно приятно было видеть среди участников представителей разных поколений: опытных велосипедистов старше 70 лет и самых юных, которым всего по пять лет. В велопробеге участвовали целые семьи», – заявили в газете.

Велопробег на 1 Мая проводится в Пыталово с 2022 года.

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