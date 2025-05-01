Принять участие в эстафете «Псковской правды» должен любой уважающий себя гражданин – «5 вёрст»

15:45, 01 мая 2025, ПАИ

Каждый уважающий себя человек должен присоединиться к эстафете «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уверен представитель команды общественного движения «5 вёрст», чьи слова приводит газета «Псковская правда».

Представитель команды «5 вёрст» сообщил, что сообщество на официальной странице в соцсетях объявило о своём участии в эстафете «Псковской правды». Он отметил, что команда с огромной благодарностью относится к ветеранам, участникам войны и труженикам тыла, чьи героические усилия обеспечили Победу.

«Мы живём сегодня благодаря им и поэтому хотим отдать дань памяти, ещё раз сказать спасибо и поучаствовать в таком мероприятии, в котором должен, я считаю, поучаствовать любой уважающий себя гражданин», – сказал представитель команды.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» пройдёт 6 мая. Контактный телефон – (8 8112) 73-70-94.

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