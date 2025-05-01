Акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области

16:41, 01 мая 2025, ПАИ

Акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

К шествию может присоединиться каждый. Губернатор отметил, что на акцию необходимо ринести штендер с портретом героя: солдата Красной армии, узника концлагеря или труженика тыла. Если фотографии нет, уточнил Ведерников, достаточно указать имя, фамилию, отчество и другие данные.

Штендер и фото должны быть оформлены аккуратно, добавил глава региона. Примеры графических рамок доступны на сайте polkrf.ru.

«Приглашаю всех жителей области принять участие в «Бессмертном полку». Пусть в День Победы наши родные и близкие пройдут вместе с нами по улицам наших городов и посёлков. Мы гордимся нашими Героями!» – резюмировал Михаил Ведерников.