Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова

18:33, 01 мая 2025, ПАИ

Выставка в рамках патриотической акции «Стена Памяти», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Городском культурном центре Пскова сегодня, 1 мая. Она будет работать ежедневно до 15 мая с 10:00 до 20:00, сообщили ПАИ в учреждении.



Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова



Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова



Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова



Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова



Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова









«Это уникальная возможность узнать больше о героизме наших солдат, почтить память тех, кто отстоял нашу свободу и мирное небо над головой», – отметили организаторы.

Также в ГКЦ можно посетить выставку детских рисунков «Победа глазами детей» и интерактивную AR-экскурсию «Пока живём, мы помним».