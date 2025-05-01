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Общество

Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова

Выставка в рамках патриотической акции «Стена Памяти», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Городском культурном центре Пскова сегодня, 1 мая. Она будет работать ежедневно до 15 мая с 10:00 до 20:00, сообщили ПАИ в учреждении.

  • Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова
    Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова
  • Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова
    Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова
  • Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова
    Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова
  • Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова
    Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова
  • Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова
    Фото: предоставили в Городском культурном центре Пскова

«Это уникальная возможность узнать больше о героизме наших солдат, почтить память тех, кто отстоял нашу свободу и мирное небо над головой», – отметили организаторы.

Также в ГКЦ можно посетить выставку детских рисунков «Победа глазами детей» и интерактивную AR-экскурсию «Пока живём, мы помним».

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