Праздник творчества прошёл в Новоржеве

20:30, 01 мая 2025, ПАИ

Муниципальный фестиваль-конкурс «Салют Победа», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня в Новоржевском районном доме культуры. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: Валентина Рокачевская



Фото: Валентина Рокачевская



Фото: Валентина Рокачевская





Фестиваль открыла глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.Она поздравила участников с праздником Первомая и пожелала ярких выступлений артистам и приятных впечатлений зрителям.

В фойе прошёл мастер-класс по изготовлению броши «Георгиевская ленточка».

На сцену сегодня выходили творческие коллективы, солисты, музыканты, чтецы из Новоржевского, Бежаницкого, Локнянского муниципальных округов и Пушкиногорского района.

Участники представили свои номера в вокале, хореографии, художественном слове, инструментальном искусстве. Фестиваль проходил в двух возрастных категориях: дети до 14 лет и взрослые.