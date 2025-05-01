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Общество

Праздник творчества прошёл в Новоржеве

Муниципальный фестиваль-конкурс «Салют Победа», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня в Новоржевском районном доме культуры. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

  • Праздник творчества в Новоржеве
    Фото: Валентина Рокачевская
  • Праздник творчества в Новоржеве
    Фото: Валентина Рокачевская
  • Праздник творчества в Новоржеве
    Фото: Валентина Рокачевская

Фестиваль открыла глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.Она поздравила участников с праздником Первомая и пожелала ярких выступлений артистам и приятных впечатлений зрителям.

В фойе прошёл мастер-класс по изготовлению броши «Георгиевская ленточка».

На сцену сегодня выходили творческие коллективы, солисты, музыканты, чтецы из Новоржевского, Бежаницкого, Локнянского муниципальных округов и Пушкиногорского района.

Участники представили свои номера в вокале, хореографии, художественном слове, инструментальном искусстве. Фестиваль проходил в двух возрастных категориях: дети до 14 лет и взрослые.

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