Пропавшего рыбака продолжают разыскивать в Пыталово

11:04, 02 мая 2025, ПАИ

Полиция продолжает разыскивать рыбака, пропавшего в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 апреля около 15 часов 65-летний Александр Данилейко уехал из дома на велосипеде. Мужчина отправился на рыбалку на реку Утрою около деревни Ивановка, но не вернулся.

Он был одет в камуфлированную куртку, серые резиновые сапоги, чёрные штаны, камуфлированную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в ОМВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02 или 112, 102 либо обратиться по адресу город Пыталово, улица Белорусская, дом № 16а.